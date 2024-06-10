Ada'dan gelen fırtına

EURO 2024 elemelerinde İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alan ve grup aşamasında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti, İskoçya... EURO 2020'nin ardından 2024'e de katılmaya hak kazanan Ada ekibi, teknik direktör Steve Clarke önderliğinde yükseliş döneminde... Avrupa şampiyonasında A Grubu'nda Almanya'nın ardından ikinciliğin en büyük adayı. Daha çok ortaçağın masalsı şehri Edinburg'la ve ülkedeki tarihi yapılarıyla bilinen İskoçya, futboluyla da artık tüm dikkatleri üzerine çekmekte... Futbolun en önemli isimlerinden biri olan Sir Alex Ferguson, telefonu icat eden Graham Bell ve ekonominin babası olarak kabul edilen Adam Smith de İskoçyalıdır.

DÜMENDE ROBERTSON

Mcginn, Mc Tominay, Adams gibi önemli isimleri kadrosunda bulundursa da İskoçların en önemli yıldızı tartışmasız Liverpoollu Andrew Robertson... Takımın kaptanlığını da yapan 30 yaşındaki oyuncu, sadece sol bek değil, sol ön ve ortanınsolunda da görev yapıyor. Clarke'ın saha içinde eli ayağı...