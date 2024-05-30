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A Milli Takımımız’da EURO 2024 mesaisi

A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 hazırlıklarına devam etti. Milli Takımımız, şampiyona öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde kampta bulunan futbolculara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulanırken, daha sonra saha antrenmanına geçildi. Ay-yıldızlılar, bugün saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 15:50
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A Milli Takımımız’da EURO 2024 mesaisi
A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 hazırlıklarına devam etti. Milli Takımımız, şampiyona öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde kampta bulunan futbolculara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulanırken, daha sonra saha antrenmanına geçildi. Ay-yıldızlılar, bugün saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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