İtalya ve İspanya tandemlerinden savunma dersi!

EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarı finallerin ilk maçında İtalya ile İspanya karşılaştı. Mücadelenin normal süresi Chiesa ve Morata'nın golleriyle 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca finale kalan takımı seri penaltı atışları belirledi. Penaltılar sonucunda İtalya adını finale yazdırdı.

İki ekibin savunma tandemleri Chiellini - Bonucci ve Laporte - Garcia, turnuva boyunca ise adeta ders verdi.

İŞTE O İSTATİSTİKLER

CHIELLINI

Turnuvada 4 maçta süre alan Chiellini, 324 dakika sahada kaldı. Henüz sarı ya da kırmızı kart görmeyen tecrübeli stoper, 194 pasın 172'sinde başarı sağladı ve yüzde 88'lik bir isabet oranı yakaladı. Chiellini ayrıca, 28 top kaparak turnuvanın en iyi isatistiklerinden birinin sahibi oldu.

BONUCCI

İtalyan savunmasının değişmeyen ismi Bonucci, 6 maçın tamamında forma giyerken 555 dakika sahada kaldı. Bonucci 1 sarı kart görürken yüzde 87'lik pas başarı oranı yakaladı. Tecrübeli stoper, turnuva boyunca 22 kez takımına top kazandırdı.

LAPORTE

İspanya Milli Takımı'nın turnuvada en çok sahada kalan ismi olan Laporte, 6 maçta tam 630 dakika sahada kaldı. Yıldız stoper, bir gol katkısı sağlarken 31 top kaparak bu alanda da zirvede yer aldı. Laporte ayrıca 6 maçta yüzde 96'lık bir pas başarı oranı yakaladı.

ERIC GARCIA

İtalya ile oynanan yarı final mücadelesinde performansıyla başarılı bir görüntü çizen Garcia, turnuva boyunca 3 maçta forma giydi. Eric Garcia 14 top kazanırken, yüzde 97'lik pas başarı oranıyla dikkat çekti.