İngiltere'de savunma geçit vermiyor!

EURO 2020'de heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam etti. Turun son maçında Ukrayna ile İngiltere kozlarını Roma Olimpiyat Stadı'nda paylaştı. Mücadele kazanan taraf 4-0'lık skorla İngiltere oldu.

Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran İngilizler, Wembley'de oynanacak yarı finaller ve final maçı öncesi inanılmaz bir başarıyla imza attı. İngiltere, yarı finale kadar çıktığı 5 maçta kalesinde gol görmedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın grup aşaması, son 16 turu ve çeyrek final maçlarını gol yemeden tamamlayan İngiltere, İtalya'ya ait büyük turnuvalarda üst üste 5 maçta gol yememe rekoruna ortak oldu.

İtalya, ev sahipliği yaptığı ve üçüncü olarak bitirdiği 1990 Dünya Kupası'nda art arda beş maçta kalesini gole kapamıştı.

İşte İngiliz savunmasının harikalar yarattığı o maçlar;

İNGİLTERE 1-0 HIRVATİSTAN

İNGİLTERE 0-0 İSKOÇYA

ÇEKYA 0-1 İNGİLTERE

İNGİLTERE 2-0 ALMANYA

UKRAYNA 0-4 İNGİLTERE