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İngiltere'de savunma geçit vermiyor!

EURO 2020'de heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam etti. Turun son maçında Ukrayna ile İngiltere kozlarını Roma Olimpiyat Stadı'nda paylaştı. Mücadele kazanan taraf 4-0'lık skorla İngiltere oldu. Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran İngilizler, Wembley'de oynanacak yarı finaller ve final maçı öncesi inanılmaz bir başarıyla imza attı. İşte detaylar...

Savunma Hattı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 00:08
İngiltere'de savunma geçit vermiyor!

EURO 2020'de heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam etti. Turun son maçında Ukrayna ile İngiltere kozlarını Roma Olimpiyat Stadı'nda paylaştı. Mücadele kazanan taraf 4-0'lık skorla İngiltere oldu.

Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran İngilizler, Wembley'de oynanacak yarı finaller ve final maçı öncesi inanılmaz bir başarıyla imza attı. İngiltere, yarı finale kadar çıktığı 5 maçta kalesinde gol görmedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın grup aşaması, son 16 turu ve çeyrek final maçlarını gol yemeden tamamlayan İngiltere, İtalya'ya ait büyük turnuvalarda üst üste 5 maçta gol yememe rekoruna ortak oldu.

İtalya, ev sahipliği yaptığı ve üçüncü olarak bitirdiği 1990 Dünya Kupası'nda art arda beş maçta kalesini gole kapamıştı.

İşte İngiliz savunmasının harikalar yarattığı o maçlar;

İNGİLTERE 1-0 HIRVATİSTAN
İNGİLTERE 0-0 İSKOÇYA
ÇEKYA 0-1 İNGİLTERE

İNGİLTERE 2-0 ALMANYA

UKRAYNA 0-4 İNGİLTERE

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