Bu yıldızlar EURO 2020'de savunma dersi verdi

EURO 2020'de forvetler attıkları gollerle ön plana çıksa da; ya da orta saha oyuncuları attıkları çalımlarla, yaptıkları asistlerle alkış toplasalar da, savunma oyuncularının verdikleri emek asla arka plana atılmadı.

Grup maçlarında kale önüne duvar örerek rakibe gol şansı tanımayan, son 16 maçlarında dünya yıldızlarına boş alan bırakmayarak sahayı dar eden defans oyuncuları takımlarının başarılarında büyük rol oynadı. Peki, gösterdikleri performanslarla değerlerine değer katan bu savunma oyuncuları kim? İşte o yıldızlar...

OLEKSANDR ZINCHENKO - UKRAYNA

Turnuvanın başından beri 3'ü grup 1'i de son 16 olmak üzere toplam 4 maçta da forma giydi. 390 dakika görev yapan ve 19 top çalan başarılı savunmacı, 12 kez de tehlikeli top uzaklaştırdı. Zinchenko, 1 gol atarken 1 de asist yaparak savunma oyuncuları arasında dikkatleri üzerine çekti.







MANUEL AKANJI - İSVİÇRE

4 maçta forma giyen Dortmund'lu yıldız oyuncu 390 dakika görev yaptı. 254 pasın 235'ini takım arkadaşlarıyla buluşturarak % 93 gibi yüksek bir isabet oranı yakalayan Akanji, 11 tehlikeli top uzaklaştırırken 9 top çaldı, kaleye giden 4 şutu da engelledi.







SIMON KJAER - DANİMARKA

4 mücadelede toplam 320 dakika görev yapan Milan'lı savunmacı 193 pasta 163 isabet yakaladı ve % 88'lik oranla oynadı. 8 top çalan Kjaer, 9 tehlikeli top uzaklaştırdı, 2 de kaleye giden şut engelledi.







JAN VERTONGHEN - BELÇİKA

34 yaşındaki tecrübeli savunmacı EURO 2020'de 3 maçta toplam 257 dakika görev yaptı. 246 pasın 227'sinde başarı yakalayan Benfica'lı savunmacı, % 92'lik isabet oranıyla oynarken, 2 top çaldı, 12 top uzaklaştırdı, 2 de kaleye giden top engelledi.



