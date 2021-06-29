İngiliz savunması tarih yazıyor! Bunu 1966'dan sonra ilk kez başardılar

EURO 2020'nin favorilerinden İngiltere, son 16 turunda Almanya ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

İngilizler, daha önce defalarca kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonluğu kazanan Almanları derin bir hezimete uğratırken, kalesini gole kapattı.

1966 DÜNYA KUPASI'NI HATIRLATTILAR

Maçın ardından İngiltere'ye dair önemli bir istatistik de kayda geçti. İngilizler, EURO 2020 boyunca kalesinde gol görmezken, 1966 Dünya Kupası'nda da aynı savunma gücünü sergilemişti. Bilindiği üzere ev sahibi İngiltere, 1966 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

İngiltere'nin 1966 Dünya Kupası ilk 4 maçı şu şekilde olmuştu;

İngiltere 0-0 Uruguay

İngiltere 2-0 Meksika

İngiltere 2-0 Fransa

İngiltere 1-0 Arjantin

İngiltere'nin EURO 2020 serüvenindeki ilk 4 maçı şu şekilde oldu;

İngiltere 1-0 Hırvatistan

İngiltere 0-0 İskoçya

İngiltere 1-0 Çekya

İngiltere 2-0 Almanya

SAVUNMADAN PAS DERSİ!

Öte yandan İngiltere Milli Takımı'nın savunmacıları, Almanya maçındaki başarılı performansıyla öne çıktı. Özellikle pas yüzlerinde rakiplerine ders veren İngilizlerde 3 savunmacının başarılı pas oranları şu şekilde oldu;

Harry Maguire - %88

John Stones - %96.4

Kyle Walker - %85.2