Belçika savunma dersi verdi çeyrek finale çıktı

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Rusya, Danimarka ve Finlandiya mücadele etmişti.

Oynadığı zorlu karşılaşmalardan 3 galibiyet çıkartan Belçika kalesinde ise sadece 1 gol gördü ve son 16 turunda Portekiz'in rakibi oldu.

Savunmasıyla güven veren Belçikalı Portekiz maçını da gol yemeden tamamlamayı başardı. Belçikalı futbolcular 4 karşılaşmada 16 ikili mücadeleden galip ayrıldı, 162'da top çaldı.

COURTOIS

4 maçta kalesinde sadece 1 gol gören Thibaut Courtois, Portekiz maçında da takımına hayat veren isimlerden biri oldu. Tecrübeli kaleci yaptığı kurtarışlarla takımını çeyrek finale taşıdı. 4 maçta kalede olan tecrübeli isim toplamda 12 kurtarış yaptı.

VERTONGHEN

Belçika'nın en başarılı isimlerinden biri de kuşkusuz Jan Vertonghen... EURO 2020'de oynanan 4 karşılaşmada toplam 257 dakikada sahada kalan tecrübeli futbolcu 4 karşılaşmada yüzde 92'lik pas yüzdesi ile oynadı. 34 yaşındaki futbolcu ayrıca 2 top engelledi.

ALDERWEIRELD

Belçika'nın tam bir tecrübe abidesi... 32 yaşındaki futbolcu 3 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Toplamda yüzde 88'lik pas yüzdesi yakalayan tecrübeli futbolcu 4 de top engelledi.

TIELEMANS

Turnuvada 3. maçına çıkan Youri Tielemans, oynadığı 3 karşılaşmanın da en etkili oyuncularından biriydi. 24 yaşındaki futbolcu, yüzde 85'lık pas yüzdesi yakaladı. 14 top çalan futbolcu 8 ikili mücadeleyi de kazandı.