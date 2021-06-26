İtalya'ya çeyrek finali savunmacıların pasları getirdi!

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nu lider tamamlayan İtalya son 16 turunda, C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Avusturya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 0-0 eşitlikle sona ererken uzatma dakikalarında rakibini 2-1 mağlup eden İtalya çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu. Grup aşamalarında kalesini gole kapatan İtalyanlar son 16 turu mücadelesinde uzatma dakikalarında tek gol gördü. İtalyanlar başarılı savunmasıyla dikkat çekerken, bu bölgedeki başarılı istatistikleriyle ön plana çıktı.

Savunmasıyla güven veren İtalyalı futbolcular karşılaşmada 14 ikili mücadeleyi kazanırken, 5 engelleme yaptı. Ayrıca İtalyanlar 19 kez de topu tehlikeli alandan uzaklaştırmayı başardılar.

GIANLUIGI DONNARUMMA

Avrupa Şampiyonası'nda şu ana dek çıktığı 4 maçta maçta kalesinde sadece 1 gol gören Gianluigi Donnarumma, Avusturya maçında takımına hayat veren isimlerden biri oldu. Tecrübeli kaleci yaptığı 2 kurtarış ile Avusturyalılar'a geçit vermedi.

JOHN LORENZO

İtalya formasıyla 3 karşılaşmada forma giyen Lorenzo, karşılaşmanın kritik isimlerinden oldu. Yüzde 86'lık isabetli pas oranına sahip olan Lorenzo, 6 hava topu mücadelesini kazanırken ve 14 kez sahipsiz top kazanmayı başardı.

LEONARDO BONUCCI

İtalya'nın en başarılı isimlerinden biri de kuşkusuz tecrübeli oyuncu Leonardo Bonucci... EURO 2020'de oynanan 4 karşılaşmada toplam 345 dakikada sahada kalan tecrübeli futbolcu Avusturya maçında yüzde 92 isabetli pasla oynadı.

FRANCESCO ACERBI

İtalya'nın 32 yaşındaki tecrübeli savunmacısı Acerbi 3 karşılaşmada da 231 dakika sahada kaldı. Avusturya maçında takımının ikinci golünün asistini yapan Acerbi, 79 başarılı pas isabeti yapmayı başardı. Tecrübeli futbolcu ayrıca 4 kez de pas arası yaptı.

LEONARDO SPINAZZOLA

İtalya formasıyla 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 3 karşılaşmaya çıkan Spinazzola toplamda 300 dakika sahada kaldı. Avusturya karşısındaki ilk golün asistini yapan başarılı savunmacı, üçüncü bölgede %90'lık pas yüzdesiyle oynadı.