Grup maçları sonunda en iyi savunma İtalya'nın!

EURO 2020'de en dikkat çeken takımlardan biri kuşkusuz İtalya...

Savunma futbolu ile dünyaya nam salmış olan Gök Mavililer rakiplerine ne kadar güçlü bir takım oldukları izlenimini grup aşamasında gösterdi.

İtalya; Türkiye, Galler ve İsviçre'nin olduğu gruptan 9 puanla lider çıktı.

Türkiye ve İsviçre'yi 3-0'lık skorla mağlup eden İtalya Galler'i de 1-0 devirdi ve grubunu gol yemeden tamamlandı.

88 TOP ÇALDILAR

İtalyanlar grup aşamasında oynadığı 3 karşılaşmada toplam 88 top çaldılar. Toplamda 26 ikili mücadeleden galip ayrılan Gök Mavililer 8 de pas arası yaptı.

DONNARUMMA GOL YEMEDEN TAMAMLDI

3 karşılaşmada da kaleyi koruyan Donnarumma, rakiplerine gol şansı vermedi. 269 dakika sahada kalan İtalyan kaleci 7 kurtarış ile dikkat çekti. Donnarumma, bu karşılaşmalarda yüzde 92'lik pas ortalamasıyla oynadı.

BONUCCI TECRÜBESİNİ KONUŞTURDU

İtalyan savunmasının tecrübe abidesi Bonucci de İtalya'da 3 karşılaşmada forma giyen isimlerden biri olmayı başardı. Juventuslu yıldız, 6 top çalma, 4 ikili mücadele ve yüzde 92'lik pas yüzdesiyle alkış topladı.

BASTONI CHIELLINI'Yİ ARATMADI

İsviçre maçında Chielli'nin sakatlanmasının ardından Galler maçında Bonucci'nin partneri olarak 22 yaşındaki Bastoni defansta görev aldı. 90 dakika sahada kalan futbolcu, 2 top çaldı, girdiği 1 ikili mücadeleden de galip ayrılmayı başardı. Bastoni yüzde 96'lık pas yüzdesiyle de görev adamı olduğunu kanıtladı.

JORGINHO ORTA SAHANIN BEL KEMİĞİYDİ

İtalya'nın grup aşamasında en çok süre alan oyuncularından biri de Chelsea'de forma giyen Jorginho oldu. 29 yaşındaki futbolcu 255 dakika sahada kaldığı sürede yüzde 94'lük pas yüzdesini yakalamayı başardı. 13 top çalan yıldız isim 2 ikili mücadeleden de galip ayrıldı.