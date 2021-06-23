Savunma güven verdi Fransa lider bitirdi!

EURO 2020'de Fransa gruptaki 3. karşılaşmasında Portekiz ile kozlarını paylaştı.

Puskas Arena'da oynanan zorlu mücadele 2-2 bitse de Horozlar'ın defansı güven verdi.

Grubunu 5 puanla lider tamamlayan Fransa'da geride kalan 3 maçların ardından savunma oyuncularının performansı dikkat çekti.

İşte Fransız yıldızların performansları:

LLORIS

Fransa'nın 34 yaşındaki kalecisi Hugo Lloris, Almanya, Macaristan ve Portekiz maçlarında kaleyi koruyan isimdi. Toplamda 270 dakika sahada kalan tecrübeli kaleci yüzde 87'lik pas yüzdesi ile oynadı. Grup aşamasında 3 gol yiyen Lloris 10 da kurtarış yaptı.

KIMPEMBE

Fransa'nın 25 yaşındaki stoperi Presnel Kimpembe de 3 maçta görev alan nadir isimlerden biri oldu. yüzde 92'lik pas yüzdesi ile oynayan PSG'nin stoperi, 5 ikili mücadeleden galip ayrıldı ve 14 top çaldı.

VARANE

Fransa'nın en çok pas yüzdesi olan oyuncularının başında Raphael Varane geliyor. 28 yaşındaki stoper 3 karşılaşmada yüzde 952lik pas yüzdesiyle oynaı. 2 ikili mücadeleden galip ayrılan Varane, 17 top çaldı.

KANTE

Fransa'nın en istikrarlı oyuncularından biri de kuşkusuz N'Golo Kante'ydi. Hem Chelsea'de hem de Fransa Milli Takımı'nda gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin sampatisini kazanan 30 yaşındaki futbolcu, 3 karşılaşmada 270 dakika sahada kaldı ve yüzde 92'lik pas yüzdesiyle oynadı. 8 mücadeleden galip ayrılan Kante 14 de top çaldı.