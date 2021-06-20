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Savunması parladı İtalyanlar lider çıktı

EURO 2020'de A Grubunda , ve ile mücadele eden , 3 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrıldı ve 9 puanla grubunu lider tamamlamayı başardı. Gök Mavili'ler 3 karşılaşmada yaptıkları savunmayla da dikkat çekti. İtalya; Galler, İsviçre ve Türkiye maçlarını gol yemeden tamamlamayı başardı. İşte 'nin öğrencilerinin dikkat çeken istatistikleri...

Savunma Hattı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 23:47 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 23:50
Savunması parladı İtalyanlar lider çıktı

son maçında , 'i 1-0 yenerek, grup müsabakalarını gol yemeden zirvede bitirdi. 'nda İtalya ile Galler karşı karşıya geldi. Mücadelenin 39. dakikasında , mücadelenin tek golünü atarak, İtalya'ya 1-0'lık galibiyeti getirdi. Galler'de , 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten İtalya, 3'te 3 yaptı ve grubu gol yemeden lider olarak tamamladı. İtalya, C Grubunu lider bitiren takımla sonraki turda karşı karşıya gelecek.

İtalya, ilk iki maçta ve 'yi 3-0 mağlup etmişti.

DONNARUMMA

3 Karşılaşmada da kaleyi koruyan Donnarumma, rakiplerine gol şansı vermedi. 269 dakika sahada kalan İtalyan kaleci 7 kurtarış ile dikkat çekti. Donnarumma, bu karşılaşmalarda yüzde 92'lik pas ortalamasıyla oynadı.

BONUCCI

İtalyan savunmasının tecrübe abidesi Bonucci de İtalya'da 3 karşılaşmada forma giyen isimlerden biri olmayı başardı. Juventuslu yıldız, 6 top çalma, 4 ikili mücadele ve yüzde 92'lik pas yüzdesiyle alkış topladı.

BASTONI

İsviçre maçında 'nin sakatlanmasının ardından Galler maçında Bonucci'nin partneri olarak 22 yaşındaki defansta görev aldı. 90 dakika sahada kalan futbolcu, 2 top çaldı, girdiği 1 ikili mücadeleden de galip ayrılmayı başardı. Bastoni yüzde 96'lık pas yüzdesiyle de görev adamı olduğunu kanıtladı.

JORGINHO

İtalya'nın grup aşamasında en çok süre alan oyuncularından biri de 'de forma giyen oldu. 29 yaşındaki futbolcu 255 dakika sahada kaldığı sürede yüzde 94'lük pas yüzdesini yakalamayı başardı. 13 top çalan yıldız isim 2 ikili mücadeleden de galip ayrıldı.

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