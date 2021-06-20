Savunması parladı İtalyanlar lider çıktı

EURO 2020 A Grubu son maçında İtalya, Galler'i 1-0 yenerek, grup müsabakalarını gol yemeden zirvede bitirdi. Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile Galler karşı karşıya geldi. Mücadelenin 39. dakikasında Pessina, mücadelenin tek golünü atarak, İtalya'ya 1-0'lık galibiyeti getirdi. Galler'de Ethan Ampadu, 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten İtalya, 3'te 3 yaptı ve grubu gol yemeden lider olarak tamamladı. İtalya, C Grubunu lider bitiren takımla sonraki turda karşı karşıya gelecek.

İtalya, ilk iki maçta Türkiye ve İsviçre'yi 3-0 mağlup etmişti.

DONNARUMMA

3 Karşılaşmada da kaleyi koruyan Donnarumma, rakiplerine gol şansı vermedi. 269 dakika sahada kalan İtalyan kaleci 7 kurtarış ile dikkat çekti. Donnarumma, bu karşılaşmalarda yüzde 92'lik pas ortalamasıyla oynadı.

BONUCCI

İtalyan savunmasının tecrübe abidesi Bonucci de İtalya'da 3 karşılaşmada forma giyen isimlerden biri olmayı başardı. Juventuslu yıldız, 6 top çalma, 4 ikili mücadele ve yüzde 92'lik pas yüzdesiyle alkış topladı.

BASTONI

İsviçre maçında Chielli'nin sakatlanmasının ardından Galler maçında Bonucci'nin partneri olarak 22 yaşındaki Bastoni defansta görev aldı. 90 dakika sahada kalan futbolcu, 2 top çaldı, girdiği 1 ikili mücadeleden de galip ayrılmayı başardı. Bastoni yüzde 96'lık pas yüzdesiyle de görev adamı olduğunu kanıtladı.

JORGINHO

İtalya'nın grup aşamasında en çok süre alan oyuncularından biri de Chelsea'de forma giyen Jorginho oldu. 29 yaşındaki futbolcu 255 dakika sahada kaldığı sürede yüzde 94'lük pas yüzdesini yakalamayı başardı. 13 top çalan yıldız isim 2 ikili mücadeleden de galip ayrıldı.