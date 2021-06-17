İtalya savunmasından inanılmaz başarı! EURO 2020'de...

EURO 2020'nin favorilerinden olan İtalya, turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. A Grubu'nda yer alan Gök Maviler, ilk iki maçından 6 puan aldı. İtalya bunun yanı sıra Türkiye ve İsviçre karşısında 6 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

İşte İtalya Milli Takımı'nda savunma ve orta saha oyuncularının inanılmaz savunma performansları ve kaleci Donnarumma'nın istatistikleri;

JORGINHO

Türkiye ve İsviçre maçlarında forma giyen İtalya Milli Takımı'nda orta sahanın vazgeçilmezi Jorginho, takımının kalesinde pozisyon görmemesinde önemli rol oynadı. Yıldız futbolcu iki maçta tam 13 top kazandı ve yalnızca 1 top kaybetti.

SPINAZZOLA

Tıpkı Jorginho gibi Türkiye ve İsviçre karşısında da forma giyen Spinazzola da 13 top kazanırken, top kaybı yapmadı.

LOCATELLI

İsviçre karşısında attığı iki golle yıldızlaşan Locatelli, iki maçta da forma giyerken 4 top kazandı, 10 başarılı müdahalede bulundu.

CHIELLINI

İsviçre maçında bir gol bulan ancak ofsayt nedeniyle geçerli sayılmayan Chiellini, daha sonra sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalmıştı. Kaptan da tıpkı takım arkadaşları gibi İtalyan kalesinin pozisyon görmemesinde büyük rol oynadı. Chiellini, iki maçta 8 top kazanırken yalnızca bir ikili mücadele kaybetti.

BONUCCI

Chiellini ile birlikte tandem oluşturan Bonucci, iki maçta da forma giyerken 5 top kazandı.

DONNARUMMA

İki maçta da kalesinde gol görmeyen Donnarumma'ya çok fazla iş düşmedi. İtalyan savunması öyle bir iş başardı ki kaleye iki maçta yalnızca bir isabetli şut geldi.