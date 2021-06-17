Haberler Savunma Hattı İtalya savunmasından inanılmaz başarı! EURO 2020'de...

savunmasından inanılmaz başarı! 'de...

'nin favorilerinden olan , turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. A Grubu'nda yer alan , ilk iki maçından 6 puan aldı. İtalya bunun yanı sıra ve karşısında 6 gol atarken, kalesinde gol görmedi. İşte 'nda savunma ve orta saha oyuncularının o performansları ve kaleci Donnarumma'nın istatistikleri...

Savunma Hattı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:28
İtalya savunmasından inanılmaz başarı! EURO 2020'de...

'nin favorilerinden olan , turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. A Grubu'nda yer alan , ilk iki maçından 6 puan aldı. İtalya bunun yanı sıra ve karşısında 6 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

İşte 'nda savunma ve orta saha oyuncularının inanılmaz savunma performansları ve kaleci Donnarumma'nın istatistikleri;

JORGINHO

Türkiye ve İsviçre maçlarında forma giyen İtalya Milli Takımı'nda orta sahanın vazgeçilmezi , takımının kalesinde pozisyon görmemesinde önemli rol oynadı. Yıldız futbolcu iki maçta tam 13 top kazandı ve yalnızca 1 top kaybetti.

SPINAZZOLA

Tıpkı Jorginho gibi Türkiye ve İsviçre karşısında da forma giyen da 13 top kazanırken, top kaybı yapmadı.

LOCATELLI

İsviçre karşısında attığı iki golle yıldızlaşan , iki maçta da forma giyerken 4 top kazandı, 10 başarılı müdahalede bulundu.

CHIELLINI

İsviçre maçında bir gol bulan ancak ofsayt nedeniyle geçerli sayılmayan , daha sonra sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalmıştı. Kaptan da tıpkı takım arkadaşları gibi kalesinin pozisyon görmemesinde büyük rol oynadı. Chiellini, iki maçta 8 top kazanırken yalnızca bir ikili mücadele kaybetti.

BONUCCI

Chiellini ile birlikte tandem oluşturan Bonucci, iki maçta da forma giyerken 5 top kazandı.

DONNARUMMA

İki maçta da kalesinde gol görmeyen Donnarumma'ya çok fazla iş düşmedi. İtalyan savunması öyle bir iş başardı ki kaleye iki maçta yalnızca bir isabetli şut geldi.

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