Son dakika spor haberi: En büyük İtalya!

Ve İngilizlerin dediği oldu, futobl evine döndü, ama yine hüzünle bitti... 11 ayrı ülke ve şehirin ev sahipliği yaptığı EURO 2020'nin finalinde Shaw ve Bonucci'nin karşılıklı golleriyle 90 dakika ve uzatmalarda eşitlik bozulmadı: 1-1. Penaltı atışlarında İngiltere Teknik Direktörü Southgate'in hüsranı yine tekrarladı. Kane ve Maguire ile sevinen İngilizler, Rashford, Sancho ve Saka penaltıları kaçırınca göz yaşlarına boğuldu. Berardi, Bonucci ve Bernardeschi'nin gollerine kaleci Donnaruma'nın kurtarışları eklenince sevinen İtalya oldu: 4-3

TARİHİ GOLLER

Wembley'de 60 bin kişinin izlediği final, tarihi gollere de sahne oldu. İngiltere'yi öne geçiren ve milli forma altında ilk golünü atan Luke Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza attı. İtalya'yı beraberliğe taşıyan Leonardo Bonucci de Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı (34 yaş 71 gün), oyuncu olarak tarihe geçti. Muhteşem final sonrası ilk kupasını arayan İngiltere yine hüsrana uğrarken, ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan İtalya evine mutlu ve gururlu döndü.

Final öncesi Londra'daki Leicester Meydanı'nda toplanan İngiliz taraftarlar, attıkları çöpler ve kırdıkları cam şişeler ile meydanı savaş alanına çevirdi. Çıkan olaylarda polise şişe ve benzeri cisimleri fırlatan çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

EURO 2020'de, İtalya-İngiltere final karşılaşması öncesinde dev bir kapanış töreni gerçekleşti. Wembley'de oynanan maçın başlamasına sayılı dakikalar kala Avrupa Şampiyonası kupası taraftarlara sergilenirken, dansçılar da yeteneklerini gösterdi. Wembley Stadı'nda adeta görsel şölen vardı. Maç öncesi hem stadyumdaki seyircilere, hem de ekran başındakilere keyifli anlar yaşatıldı. Gösterinin ana hikayesindeki tema futbolun eve dönmesi ve futbol ateşinin doğduğu yerden tüm dünyaya yeniden yayılmasını sembolize eden görüntülerle işlenmişti.