İtalya - İngiltere maçı CANLI (EURO 2020 haberi)

EURO 2020 final maçında İtalya ile İngiltere Wembley Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Hollandalı hakem Björn Kuipers'in yöneteceği maçın canlı anlatımı haberimizde...

İtalya ile İngiltere'yi karşı karşıya getirecek olan EURO 2020 Finali'nde İngilizler, tarihinde bir ilki başarmak; İtalya ise 2'nci kez Avrupa Şampiyonu olabilmek istiyor.

İTALYA - İNGİLTERE İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane