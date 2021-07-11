Haberler Euro 2020 İtalya - İngiltere maçı CANLI (EURO 2020 haberi)

İtalya - İngiltere maçı CANLI (EURO 2020 haberi)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçında İtalya ile İngiltere, kozlarını paylaşıyor... Wembley Stadı'nda oynanan dev karşılaşmayı iki takım da kazanarak kupanın sahibi olmak istiyor. İtalya - İngiltere maçının canlı anlatımı haberimizde... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 21:50 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 21:50
İtalya - İngiltere maçı CANLI (EURO 2020 haberi)

EURO 2020 final maçında İtalya ile İngiltere Wembley Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Hollandalı hakem Björn Kuipers'in yöneteceği maçın canlı anlatımı haberimizde...

İtalya ile İngiltere'yi karşı karşıya getirecek olan EURO 2020 Finali'nde İngilizler, tarihinde bir ilki başarmak; İtalya ise 2'nci kez Avrupa Şampiyonu olabilmek istiyor.

İTALYA - İNGİLTERE İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane

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