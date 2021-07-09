Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: İngiltere-Danimarka maçı sonrası bir tartışma daha!

Son dakika spor haberi: İngiltere-Danimarka maçı sonrası bir tartışma daha!

Son dakika spor haberleri... EURO 2020 yarı finalinde oynanan ve İngiltere'nin finale yükseldiği Danimarka maçında, Kasper Schmeichel'ın gözüne lazer tutulmasının ardından bu kez de İngiltere'nin kazandığı penaltı öncesi sahada iki topun bulunması tartışma konusu oldu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 15:23
Son dakika spor haberi: İngiltere-Danimarka maçı sonrası bir tartışma daha!

EURO 2020'de finalin adı İngiltere-İtalya olurken, yarı finalde oynanan İngiltere-Danimarka mücadelesi sonrası tartışmalar dinmiyor. İngiltere'nin kazandığı penaltının doğruluğu sorgulanırken, penaltı atışı kullandığı sırada Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ın gözüne lazer tutulması Vikingler'i kızdırmıştı. Maç sonrası bir tartışma daha çıktı.

İngiliz futbolcu Sterling'in penaltı kazandığı pozisyon öncesi sağdan Danimarka ceza alanına yöneldiği anlarda sahada ikinci bir topun olduğu görüldü. Sterling, topu sürerken ikinci topun hemen yanından geçip ceza alanına girdi ve devamında takımına penaltı kazandırdı. Bu durum da Danimarka cephesi tarafından tepki çekti.

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