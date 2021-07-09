Son dakika spor haberi: İngiltere-Danimarka maçı sonrası bir tartışma daha!

EURO 2020'de finalin adı İngiltere-İtalya olurken, yarı finalde oynanan İngiltere-Danimarka mücadelesi sonrası tartışmalar dinmiyor. İngiltere'nin kazandığı penaltının doğruluğu sorgulanırken, penaltı atışı kullandığı sırada Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ın gözüne lazer tutulması Vikingler'i kızdırmıştı. Maç sonrası bir tartışma daha çıktı.

İngiliz futbolcu Sterling'in penaltı kazandığı pozisyon öncesi sağdan Danimarka ceza alanına yöneldiği anlarda sahada ikinci bir topun olduğu görüldü. Sterling, topu sürerken ikinci topun hemen yanından geçip ceza alanına girdi ve devamında takımına penaltı kazandırdı. Bu durum da Danimarka cephesi tarafından tepki çekti.

