Son dakika spor haberi: Mesut Özil'den İngiltere-Danimarka maçındaki penaltı yorumu!

EURO 2020'de heyecan sona yaklaşıyor. İlf finalistin İtalya olmasının ardından İngiltere de Danimarka'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenerek adını finale yazdıran taraf oldu. Karşılaşma sonrası en çok tartışılan konulardan biri de uzatma dakikalarında İngilizler lehine verilen penaltı kararı oldu.

102. dakikada Raheem Sterling'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından hakem Danny Makkalle, penaltıyı işaret etti. Topun başına geçen Harry Kane ilk vuruşunda Schmeichel'ı geçemese de ikinci vuruşta topu ağlarla buluşturdu ve İngiltere zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Sosyal medyada çokça tartışılan penaltı kararına ilişkin Fenerbahçeli Mesut Özil de görüş bildirdi. Yıldız futbolcu, "Tebrikler İngiltere, İngiliz arkadaşlarım için mutluyum. Danimarka da bütün turnuva boyunca inanılmaz bir mücadele verdi. Penaltı da çok tartışmalı değil miydi?" ifadelerini kullandı.

Congrats to England 👏🏼 Happy for my British friends 🤍⚽ Nevertheless amazing fight from Denmark during the whole tournament 💪🏼🇩🇰 A very doubtful penalty!? 🤔 #ENGDEN #Euro2020