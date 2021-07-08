Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Mesut Özil'den İngiltere-Danimarka maçındaki penaltı yorumu!

Son dakika spor haberi: Mesut Özil'den İngiltere-Danimarka maçındaki penaltı yorumu!

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de finalin adı belli oldu. Rakibi Danimarka'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenen İngiltere, finalde İtalya ile eşleşirken karşılaşmanın uzatma dakikalarında İngilizler lehine verilen penaltı tartışma çıkardı. Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil de sosyal medyadan görüş bildirdi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 07:54
Son dakika spor haberi: Mesut Özil'den İngiltere-Danimarka maçındaki penaltı yorumu!

EURO 2020'de heyecan sona yaklaşıyor. İlf finalistin İtalya olmasının ardından İngiltere de Danimarka'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenerek adını finale yazdıran taraf oldu. Karşılaşma sonrası en çok tartışılan konulardan biri de uzatma dakikalarında İngilizler lehine verilen penaltı kararı oldu.

102. dakikada Raheem Sterling'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından hakem Danny Makkalle, penaltıyı işaret etti. Topun başına geçen Harry Kane ilk vuruşunda Schmeichel'ı geçemese de ikinci vuruşta topu ağlarla buluşturdu ve İngiltere zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Sosyal medyada çokça tartışılan penaltı kararına ilişkin Fenerbahçeli Mesut Özil de görüş bildirdi. Yıldız futbolcu, "Tebrikler İngiltere, İngiliz arkadaşlarım için mutluyum. Danimarka da bütün turnuva boyunca inanılmaz bir mücadele verdi. Penaltı da çok tartışmalı değil miydi?" ifadelerini kullandı.

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