Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: UEFA'ya flaş eleştiri! Cüneyt Çakır...

Son dakika spor haberi: UEFA'ya flaş eleştiri! Cüneyt Çakır...

Son dakika spor haberi: FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'a maç verilmemesinin yankıları sürüyor... İsveçli hakem Jonas Eriksson, Cüneyt Çakır'a turnuvanın yarı final veya finalinde görev vermeyen UEFA'yı eleştirdi. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:56
Son dakika spor haberi: UEFA'ya flaş eleştiri! Cüneyt Çakır...

FIFA kokartlı İsveçli hakem Jonas Eriksson kişisel Instagram hesabında UEFA'nın hakem atamalarına eleştirilerde bulundu.

Eriksson, EURO 2020'nin en iyi hakemi olarak söylediği Cüneyt Çakır'a yarı final ve finalde görev vermeyerek büyük hata yaptığını söyledi. İsveçli hakem açıklamasında, "Şampiyonanın en iyi hakemi Cüneyt Çakır'dı. UEFA, Çakır'a görev vermeyerek büyük bir hata yaptı." şeklinde konuştu.

Eriksson ayrıca kararların performansa dayalı verilmediğini belirterek, "Karar UEFA'nın üst yönetimi tarafından verildi ve performansla ilgisi yok" sözlerini kullandı.

Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası'nın geri kalanında maç almayacağı belirtilerek Türkiye'ye geri dönmesi istenmişti.

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