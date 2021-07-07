Son dakika spor haberi: EURO 2020'de kaçırdığı penaltı sonrası Alvaro Morata'ya ölüm tehditleri yağıyor!

EURO 2020'de heyecan yarı final karşılaşmalarıyla sürüyor. Finale bir adım kala İtalya ile karşılaşan İspanya 120 dakikası 1-1 eşitlikle biten karşılaşma sonunda, seri penaltı vuruşlarının ardından rakibine 4-2 mağlup olarak final şansını kaybetmiş ve turnuvaya veda etmişti.

Karşılaşma sonrasında eleştiri oklarının hedefi İspanyol golcü Alvaro Morata'ya çevrildi. Tecrübeli futbolcu her ne kadar İtalya karşısında beraberliği getiren golü kaydetmiş olsa da kullandığı penaltıyı gole çevirememesi nedeniyle İspanya'nın turnuvaya veda etmesine neden oldu.

Karşılaşma sonrasında Morata'nın eşi Alice Campello çarpıcı bir paylaşımda bulunurken gelen bazı kötü niyetli ve tehdit içerikli mesajları paylaştı. Campello paylaşımında bazı taraftarların çocuklarının kanser olmasını ya da ölmesini dilediğini söylerken, mesajlar nedeniyle artık üzülmediğini belirtti.

"UMARIM BU TARZ İNSANLARA KARŞI ÖNLEM ALINIR"

Sosyal medyadan açıklama yapan Alice Campello, "Bu mesajların İtalyan olmamla ilgili olduğunu düşünmüyorum, bu cehaletle alakalı. Daha zayıf bir kişinin başına gelseydi, daha büyük bir sorun olurdu. Futbolun, sadece insanları birleştirmesi gereken bir spor olduğunu ve hayal kırıklıklarımızı dışa vurmak için kullanılmadığını unutmamak gerekir. Umarım gelecekte bu tarz insanlara karşı önlem almak mümkün olur. Çünkü bu durum kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İspanya teknik direktörü Luis Enrique'de konuyla alakalı yaptığı açıklamada oyuncusuna destek verirken polisin bu konuyla ilgilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Enrique, Morata için "Bu turnuvada birçok şeye katlanmak zorunda kaldı ve muazzam bir performans gösterdi, fiziksel bir sorunu olmasına rağmen penaltıyı aldı. Onu karakterinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Morata, mart ayında yaptığı açıklamalarda futbolcular için ruh sağlığının çok önemli olduğuna değinmiş, Chelsea'deki ilk sezonunda depresyona girmeye çok yaklaştığını ve o zamandan beri bununla başa çıkmasına yardımcı olması için bir psikologla görüştüğünü açıklamıştı.