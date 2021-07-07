Son dakika EURO 2020 haberi: İtalya finalde

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde İspanya ile İtalya'nın mücadelesi nefes kesti. Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede İtalya, İspanya'yı penaltı atışları sonrasında 4-2 yenerek final biletinin sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü oynamaya çalıştı ve pozisyon açısından kısır geçti. Ancak ikinci yarı oyun daha hareketliydi. İtalya, 60'ıncı dakikada yakaladığı kontratakta Federico Chiesa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Golü yedikten sonra İspanyollar, rakip kalede daha etkili oynamaya başladı.

MORATA HEM SEVİNDİRDİ, HEM ÜZDÜ

Boğalar aradığı golü 80'de buldu. İspanyollar'ın tartışılan forveti Morata, beraberlik golünü attı. Mücadelede normal süre 1-1 eşitlikle sonuçlanınca uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma bölümünde iki takım da eşitliği bozacak golü bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi. İspanya'da beraberlik golünün asistini yapan Olmo ve golü atan Morata'nın atışları başarısız oldu. Alcantara ile Moreno golü attı. İtalya'da Locatelli ilk penaltıyı kaçırsa da Belotti, Bonucci, Bernardeschi ve Jorginho atışları gole çevirmesiyle İtalya finale yükseldi.

İTALYA FİNALE KADAR NASIL GELDİ

A Milli Takım'ımızın da yer aldığı A grubundan 9 puanla lider olarak çıkan İtalya, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 geçtikten sonra çeyrek finalde ise Belçika'yı 2-1'lik skorla yenerek adını yarı finale yazdırdı. İspanya'yı da geçip finale çıktı.