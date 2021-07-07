Canlı skor | İngiltere - Danimarka CANLI (İngiltere Danimarka maçı canlı)

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarı final ayağının ilk maçında İtalya, İspanya'yı penaltılarla mağlup etti ve finaldeki rakibini beklemeye başladı.

Finale kalacak son takımı belirleyen maçta İngiltere ile Danimarka kozlarını Wembley'de paylaşıyor. İngilizlerde hedef, kupayı 'futbolun evi'ne getirmek. Danimarka ise, ilk maçta yaşadığı travmanın ardından kupaya uzanarak inanılmaz bir hikayeye imza atmak istiyor.

İngiltere - Danimarka maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...





İNGİLTERE-DANİMARKA İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Mount, Sterling, Kane.

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Damsgaard, Braithwaite, Dolberg.

İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wembley Stadı'nda oynanan İngiltere - Danimarka maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Maçta Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.

İNGİLTERE'NİN YARI FİNAL YOLU

D Grubunu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı 2-0 ile geçti. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 ile geçen İngiltere yarı finalde Danimarka'yla eşleşti.

DANİMARKA'NIN YARI FİNAL YOLU

B grubunu Belçika'nın ardından 2. sırada tamamlayan Danimarka, son 16 turunda Galler'i 4-0 ile geçti. Çeyrek finalde Çekya ile karşılaşan Danimarka 2-1 galip geldi. Yarı finalde İngiltere ile eşleşti.

KASPER DOLBERG'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Danimarka'nın yıldızı Kasper Dolberg, EURO 2020'de kaydettiği 3 gol ile parmak ısırttı. İngiltere'de de Harry Kane 3 gol atarak takımı adına Raheem Sterling ile birlikte en golcü isim oldu.