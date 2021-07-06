Son dakika EURO 2020 haberleri | İtalya İspanya maçında ilginç anlar! İlk iki penaltıda...

EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarı finallerin ilk maçında İtalya ile İspanya karşılaştı. Mücadelenin normal süresi Chiesa ve Morata'nın golleriyle 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca finale kalan takımı seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda ise ilginç anlar yaşandı.

İlk penaltıyı kullanmak için İtalya adına topun başına Locatelli geldi. Yıldız orta saha topa oldukça yavaş vururken İspanyol kaleci Simon rahat bir kurtarış yaptı.

İspanya'nın ise avantajı kaybetmesi uzun sürmedi. Topun başına gelen Olmo, meşin yuvarlağı oldukça farklı bir şekilde dışarı gönderdi.

İŞTE O ANLAR















