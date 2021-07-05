Son dakika spor haberi: EURO 2020'de seyirci krizi! O taraftarlar Wembley'e alınmayabilir

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final eşleşmeleri belli olurken, taraftarlarla ilgili karar tartışma konusu oldu. İngiliz hükümetinin, Wembley Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmalar için ülke dışından gelecek taraftarlara 10 gün karantina süreci (PCR testi negatif olanların 5 gün) uygulaması nedeniyle İtalyan, İspanyol ve Danimarkalı seyircilerin mağdur olabileceği ve maçı tribünden takip edemeyebileceği bildirildi.

Konuyla ilgili İngiltere hükümetiyle iletişime geçen İspanya Futbol Federasyonu, taraftarların maçı stadyumda izleyebilmeleri için bir çözüm bulunmasını talep etti. Yarı finalde 6 Temmuz Salı günü İtalya ile İspanya, 7 Temmuz Çarşamba günü ise İngiltere ile Danimarka karşı karşıya gelecek.