Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy maç sonu konuştu! "Ağlayan oyuncularım vardı" (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy maç sonu konuştu! "Ağlayan oyuncularım vardı" (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: EURO 2020 Çeyrek Final maçında Çekya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Nefes kesen maço Danimarka 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından  Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, açıklamalarda bulundu. Silhavy, "Oyunculara yaptıkları her şey için minnettarım. Çok üzgünlerdi, bazıları ağladı." ifadelerini kullandı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 09:14
Son dakika spor haberi: Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy maç sonu konuştu! "Ağlayan oyuncularım vardı" (EURO 2020 haberi)

Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, Danimarka'ya 2-1 yenilerek EURO 2020'ye çeyrek finalde veda ettikleri maçın ardından gururlu olduğunu söyledi.

Başarılı bir turnuva geçirdiklerini söyleyen teknik adam, "Oyunculara yaptıkları her şey için minnettarım. Çok üzgünlerdi, bazıları ağladı. Müthiş bir başarının eşiğindeydik ancak çeyrek final de Çek futbolu için büyük bir başarı. Onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Çekya'da Patrick Schick, turnuvayı 5 golle tamamlayarak gol krallığında Ronaldo ile birlikte zirveye yerleşti.

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