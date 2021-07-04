Son dakika spor haberi: Ukrayna-İngiltere maçının ardından Andriy Shevchenko'dan açıklamalar!

Shevchenko farklı skora rağmen oyuncularını turnuva boyunca alkışladığını söyleyerek, "Maçın skoru bugün yaşadıklarımızdan dolayı böyle oldu. İngiltere zaten çok güçlü, stoperimiz sakatlanıp çıkınca çok zorluk yaşadık. Bunlara rağmen asla geri adım atmadık ve kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık, bu da gurur verici" diye konuştu.

EURO 2020'deki performanslarına gerçekçi yaklaştığını söyleyen Shevchenko, "Muhtemelen büyük dağlara ulaşmak için biraz erken. Çocuklar bu maçta da vazgeçmemenin ne demek olduğunu gösterdiler. Onlara teşekkür etmek istiyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.