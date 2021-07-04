Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Ukrayna-İngiltere maçının ardından Andriy Shevchenko'dan açıklamalar!

Son dakika spor haberi: Ukrayna-İngiltere maçının ardından Andriy Shevchenko'dan açıklamalar!

Son dakika spor haberi... EURO 2020'de İngiltere'ye 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Ukrayna'da teknik direktör Andriy Shevchenko karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. "İngiltere zaten çok güçlü, stoperimiz sakatlanıp çıkınca çok zorluk yaşadık" diyen Shevchenko, "Muhtemelen büyük dağlara ulaşmak için biraz erken" ifadelerini kullandı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 09:29
Son dakika spor haberi: Ukrayna-İngiltere maçının ardından Andriy Shevchenko'dan açıklamalar!

Shevchenko farklı skora rağmen oyuncularını turnuva boyunca alkışladığını söyleyerek, "Maçın skoru bugün yaşadıklarımızdan dolayı böyle oldu. İngiltere zaten çok güçlü, stoperimiz sakatlanıp çıkınca çok zorluk yaşadık. Bunlara rağmen asla geri adım atmadık ve kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık, bu da gurur verici" diye konuştu.

EURO 2020'deki performanslarına gerçekçi yaklaştığını söyleyen Shevchenko, "Muhtemelen büyük dağlara ulaşmak için biraz erken. Çocuklar bu maçta da vazgeçmemenin ne demek olduğunu gösterdiler. Onlara teşekkür etmek istiyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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