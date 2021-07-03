Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Kevin De Bruyne: "Artık vücudumu dinlendirmem gerekiyor"

Son dakika spor haberi: Kevin De Bruyne: "Artık vücudumu dinlendirmem gerekiyor"

Son dakika spor haberi... EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde Belçika, İtalya'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne, İtalya'ya elendikleri maçın değerlendirmesini yaptı. "Zor bir turnuva geçirdik" diyen Bruyne, "Artık vücudumu dinlendirmem gerekiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:59
Son dakika spor haberi: Kevin De Bruyne: "Artık vücudumu dinlendirmem gerekiyor"

Yıldız oyuncu turnuva boyunca sakatlıklarını peşini bırakmadığını söyleyerek, "Sakatlıklar nedeniyle zor bir turnuva geçirdik. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama 2. gol bir türlü gelmedi. Birinci sınıf bir takıma karşı kaybettik." değerlendirmesini yaptı.

İtalya karşısında bağlarında yırtık olarak oynadığını belirten De Bruyne, sağlık ekibine 4 günlük yoğun mesaisi nedeniyle teşekkür etti.

Turnuvanın ardından vücudunu dinlendirmek istediğini söyleyen De Bruyne, "Ben elimden geleni yaptım. İki aydır sakatlıklar yüzünden çok fazla sorun yaşadım ama takım için her şeyimi vermeye çalıştım. Bir dahaki severe kazanmak istiyorum ama daha önce vücudumu toparlamak istiyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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