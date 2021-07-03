Patrik Schick Milan Baros'u yakaladı!

EURO 2020 çeyrek finalinde Çekya, Danimarka ile karşı karşıya geldi. Maç, Danimarka'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan Çekya adına maçın tek golünü atan Patrik Schick, önemli bir istatistiğin sahibi oldu.

Maçın 49. dakikasında Çekya adına Patrik Schick, takımının tek golünü kaydetti.

Bu gol sonrası yıldız futbolcu, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Milan Baros'un istatistiğini yakaladı. Yıldız isim, Çekya'nın bir Avrupa Şampiyonası'nda en çok gol atan oyuncusu Milan Baros'u yakaladı.

Baros, EURO 2004'te 5 gol üretmişti.