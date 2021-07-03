Haberler Euro 2020 Çekya - Danimarka EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | Avrupa Şampiyonası EURO 2020

Çekya - Danimarka EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | Avrupa Şampiyonası EURO 2020

Son dakika EURO 2020 haberleri... Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. EURO 2020 çeyrek final maçında Çekya ile Danimarka karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Çekya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 17:56
Çekya - Danimarka EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | Avrupa Şampiyonası EURO 2020

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Çekya ile Danimarka çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çekya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇEKYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çekya - Danimarka maçı 3 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da TRT1'de canlı yayınlanacak.

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Çekya ile Danimarka arasında oynanan son 6 maçın beşi berabere bitti. İki takım arasındaki tek galibiyeti Danimarka elde etti. Çekya D grubunu 4 puan ile 3. sırada tamamladı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçı, Hollandalı Björn Kuipers yönetecek.

ÇEKYA - DANİMARKA İLK 11'LERİ

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick

Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Hojbjerg, Delaney, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg

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