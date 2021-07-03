Çekya - Danimarka EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | Avrupa Şampiyonası EURO 2020

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Çekya ile Danimarka çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çekya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇEKYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çekya - Danimarka maçı 3 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da TRT1'de canlı yayınlanacak.

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Çekya ile Danimarka arasında oynanan son 6 maçın beşi berabere bitti. İki takım arasındaki tek galibiyeti Danimarka elde etti. Çekya D grubunu 4 puan ile 3. sırada tamamladı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçı, Hollandalı Björn Kuipers yönetecek.

ÇEKYA - DANİMARKA İLK 11'LERİ

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick

Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Hojbjerg, Delaney, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg