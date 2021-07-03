Canlı skor | Ukrayna - İngiltere CANLI (Ukrayna İngiltere maçı canlı)

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Ukrayna ile İngiltere çeyrek finalin son maçında karşı karşıya geliyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçtan galip ayrılacak takım yarı finalde Danimarka'nın rakibi olacak.
UKRAYNA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ukrayna - İngiltere maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
UKRAYNA - İNGİLTERE MAÇI 11'LERİ
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko, Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Mount, Sterling, Sancho, Kane