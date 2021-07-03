Haberler Euro 2020 Canlı skor | Ukrayna - İngiltere CANLI (Ukrayna İngiltere maçı canlı)

Canlı skor | Ukrayna - İngiltere CANLI (Ukrayna İngiltere maçı canlı)

Son dakika EURO 2020 haberleri... Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. EURO 2020 çeyrek final maçında Ukrayna ile İngiltere, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Danimarka'nın yarı finaldeki rakibini belirleyecek zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. (Ukrayna İngiltere maçı canlı)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 21:52
Canlı skor | Ukrayna - İngiltere CANLI (Ukrayna İngiltere maçı canlı)

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Ukrayna ile İngiltere çeyrek finalin son maçında karşı karşıya geliyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçtan galip ayrılacak takım yarı finalde Danimarka'nın rakibi olacak.

UKRAYNA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ukrayna - İngiltere maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

UKRAYNA - İNGİLTERE MAÇI 11'LERİ

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko, Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Mount, Sterling, Sancho, Kane


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