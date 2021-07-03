Haberler Euro 2020 Canlı skor | Çekya - Danimarka CANLI (Çekya Danimarka maçı canlı)

Canlı skor | Çekya - Danimarka CANLI (Çekya Danimarka maçı canlı)

Son dakika EURO 2020 haberleri... Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. EURO 2020 çeyrek final maçında Çekya ile Danimarka karşılaşıyor. Çekya ile Danimarka arasında oynanan son 6 maçın 5'i berabere biterken, iki takım arasındaki tek galibiyeti Danimarka elde etti. Çekya - Danimarka maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 20:43
Canlı skor | Çekya - Danimarka CANLI (Çekya Danimarka maçı canlı)

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Çekya ile Danimarka çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

ÇEKYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çekya - Danimarka maçı 3 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da TRT1'de canlı yayınlanıyor.

ÇEKYA - DANİMARKA İLK 11'LERİ

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick

Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Hojbjerg, Delaney, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg

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