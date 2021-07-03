Canlı skor | Çekya - Danimarka CANLI (Çekya Danimarka maçı canlı)

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Çekya ile Danimarka çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
ÇEKYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çekya - Danimarka maçı 3 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da TRT1'de canlı yayınlanıyor.
ÇEKYA - DANİMARKA İLK 11'LERİ
Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick
Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Hojbjerg, Delaney, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg