Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'ın EURO 2020'de final için rakipleri Felix Brych ve Björn Kuipers!

Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'ın EURO 2020'de final için rakipleri Felix Brych ve Björn Kuipers!

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de yönettiği hatasız maçlarla yoluna devam eden hakem Cüneyt Çakır ve ekibi, çeyrek final maçlarında görevlendirilmedi. Yarı final ve final müsabakalarının oynanacağı Londra'ya giderek kampa giren tecrübeli hakeme, bu karşılaşmalardan birinin verilmesi bekleniyor. Çakır'ın final için en önemli rakipleri olarak da Alman Felix Brych ve Hollandalı Björn Kuipers gösteriliyor.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 10:26
Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'ın EURO 2020'de final için rakipleri Felix Brych ve Björn Kuipers!

EURO 2020'de Türkiye'yi temsil eden hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi yolunda emin adımlarla ilerliyor.Çakır, EURO 2020'de şu ana kadar gruplarda oynanan Macaristan-Portekiz ve Ukrayna-Avusturya ile son 16 turundaki Hırvatistan-İspanya mücadelesini yönetti.

Özellikle İspanya'nın uzatmalarda 5-3 kazanarak çeyrek finale çıktığı mücadeledeki yönetimiyle dikkatleri üzerine çeken Çakır'ın toplamda 3 maçta da gözlemci raporlarına göre hatasız maç yönettiği öğrenildi. Avrupa Şampiyonası tarihinde 9. maçını yöneterek bu alanda finallerde en çok düdük çalan isim olan Çakır'a çeyrek finallerde görev verilmedi.

44 yaşındaki Çakır, yarı finaller ve finale ev sahipliği yapacak İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Wembley Stadı'ndaki maçların birinde görevlendirilmesi bekleniyor. Çakır'ın en büyük iki rakibi; Almanya'dan Felix Brych ve Hollanda'dan Björn Kuipers; ikisi de son 8'de maç yönetecek.

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