Son dakika spor haberi: Panzer'in vedası

EURO 2020'de Hollanda ve Fransa'dan sonra Almanya da havlu attı... Finallerin gediklisi Panzerler, Wembley'de İngiltere'ye 2-0 yenilip turnuvaya veda ettiler. İlk yarısı golsüz biten maçın 75. dakikasında Luke Shaw'un pasını ağlara yollayan Raheem Sterling, takımını 1-0 öne geçirirken, turnuvadaki üçüncü golüne imza attı. Almanya Müller ile karşı karşıya net bir fırsatı kaçırırken, Harry Kane 86'da Almanya'nın ümitlerini tüketen golü attı.

25 YIL SONRA GELEN TESELLİ

Bu maç İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate açısından ayrı bir önem taşıyordu. Yine İngiltere'nin evsahipliğini yaptığı EURO 1996'nın yarı finalinde Wembley'de oynanan maçta o dönem Almanya'nın kalesini koruyan Köpke, Southgate'in penaltısında gole izin vermemiş ve Almanya adını finale yazdıran taraf olmuştu. Southgate, 25 yıl sonra dün akşam Almanya'yı deviren İngiltere ile çeyrek finale çıkmanın gururunu yaşadı.