Son dakika spor haberi: EURO 2020'deki Fransa-İsviçre maçında Pogba ile Mbappe'nin ailesi Rabiot'nun ailesiyle tartıştı

EURO 2020'de büyük heyecana sahne olan karşılaşmada 3-1 geriden gelerek maçı uzatmalara götüren İsviçre, Fransa'yı penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Bu maçın yankıları sürerken, tribünde şok bir olayın yaşandığı ortaya çıktı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Adrien Rabiot'nun aynı zamanda menajerliğini de yapan annesi Veronique Rabiot'nun, hem Mbappe hem de Pogba'nın aileleri ile tartıştığı ifade edildi. Veronique Rabiot'nun, Kylian Mbappe'nin penaltıyı kaçırmasının ardından anne ve babasına dönerek "Umarım oğlunuza kızarsınız" dediği iddia edildi.

Ayrıca Veronique Rabiot'nun, Fransa'nın yediği beraberlik golünde de Pogba'yı ailesine şikayet ettiği bildirildi.