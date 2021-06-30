Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: EURO 2020'deki Fransa-İsviçre maçında Pogba ile Mbappe'nin ailesi Rabiot'nun ailesiyle tartıştı

Son dakika spor haberi: EURO 2020'deki Fransa-İsviçre maçında Pogba ile Mbappe'nin ailesi Rabiot'nun ailesiyle tartıştı

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de son dünya şampiyonu Fransa'nın penaltılara giden maçta İsviçre'ye elenmesinin yankıları sürüyor. Kaçan penaltı sonrası Rabiot'nun ailesi ile Pogba ve Mbappe'nin ailelerinin tartıştığı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 15:34
Son dakika spor haberi: EURO 2020'deki Fransa-İsviçre maçında Pogba ile Mbappe'nin ailesi Rabiot'nun ailesiyle tartıştı

EURO 2020'de büyük heyecana sahne olan karşılaşmada 3-1 geriden gelerek maçı uzatmalara götüren İsviçre, Fransa'yı penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Bu maçın yankıları sürerken, tribünde şok bir olayın yaşandığı ortaya çıktı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Adrien Rabiot'nun aynı zamanda menajerliğini de yapan annesi Veronique Rabiot'nun, hem Mbappe hem de Pogba'nın aileleri ile tartıştığı ifade edildi. Veronique Rabiot'nun, Kylian Mbappe'nin penaltıyı kaçırmasının ardından anne ve babasına dönerek "Umarım oğlunuza kızarsınız" dediği iddia edildi.

Ayrıca Veronique Rabiot'nun, Fransa'nın yediği beraberlik golünde de Pogba'yı ailesine şikayet ettiği bildirildi.

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