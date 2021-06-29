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Son dakika spor haberleri | EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçları sona erdi. İsveç, İspanya, Belçika, İngiltere, Çekya, Danimarka, Ukrayna ve İtalya adlarını çeyrek finale yazdırdı. İşte EURO 2020'deki çeyrek final eşleşmeleri...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 01:10
Son dakika spor haberleri | EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu'nda Ukrayna, İsveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek, son 8 takım arasına yükseledi. Bu karşılaşma ile de çeyrek final eşleşmeleri tamamlanmış oldu.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu mücadeleleri İsveç - Ukrayna maçı ile tamamlandı. Karşılaşmanın Normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı. Uzatmalara giden müsabakada ikinci 15 dakikalık devrede Ukrayna 120. dakikada Artem Dovbyk'in kaydettiği golle 2-1 kazanıp çeyrek final biletini alarak, İngiltere'nin rakibi oldu. Bu karşılaşma ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri de tamamlanmış oldu.

Buna göre çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri şu şekilde:

2 Temmuz Cuma

İsveç - İspanya
Belçika - İtalya

3 Temmuz Cumartesi

Çekya - Danimarka
Ukrayna - İngiltere

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