Son dakika spor haberi: Fransız basınından EURO 2020 yorumu! "Fransa'nın batışı"

Fransız basını, Fransa'nın EURO 2020 son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla yenilerek elenmesini "hayal kırıklığı" olarak gördü. Spor gazetesi La Provence, İsviçre'nin Fransa'yı yakalamasının ardından penaltılarda yenmesini "Fransa'nın batışı" olarak değerlendirdi.

L'Equipe ise, maçın bitimine 10 dakika kala 3-1 önde olan Fransa'nın İsviçre'ye penaltı atışlarında yenilerek elenmesini "sahadan silindiği" şeklinde yorumladı.

Le Figaro, çılgın bir maçın ardından "Mavilerin'' hayallerinin yıkıldığını vurgularken, Le Monde ile RMC Sport da, şampiyonluğun birinci adayı olan Fransa'nın elenmesini "hayal kırıklığı" şeklinde tanımladı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Parisien, Fransa'nın Kylian Mbappe'nin penaltı atışını kaçırmasıyla elenmesini, "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.