Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Fransız basınından EURO 2020 yorumu! "Fransa'nın batışı"

Son dakika spor haberi: Fransız basınından EURO 2020 yorumu! "Fransa'nın batışı"

Son dakika spor haberi: EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma devreleri 3-3 biten mücadelede İsviçre penaltılar sonucunda rakibini mağlup ederek turnuva dışına itti. Tarihi gecenin ardından Fransız basını ülke milli takımının aldığı sonucu, "Fransa'nın batışı" olarak değerlendirdi. İşte o başlıklar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 16:12
Son dakika spor haberi: Fransız basınından EURO 2020 yorumu! "Fransa'nın batışı"

Fransız basını, Fransa'nın EURO 2020 son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla yenilerek elenmesini "hayal kırıklığı" olarak gördü. Spor gazetesi La Provence, İsviçre'nin Fransa'yı yakalamasının ardından penaltılarda yenmesini "Fransa'nın batışı" olarak değerlendirdi.

L'Equipe ise, maçın bitimine 10 dakika kala 3-1 önde olan Fransa'nın İsviçre'ye penaltı atışlarında yenilerek elenmesini "sahadan silindiği" şeklinde yorumladı.

Le Figaro, çılgın bir maçın ardından "Mavilerin'' hayallerinin yıkıldığını vurgularken, Le Monde ile RMC Sport da, şampiyonluğun birinci adayı olan Fransa'nın elenmesini "hayal kırıklığı" şeklinde tanımladı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Parisien, Fransa'nın Kylian Mbappe'nin penaltı atışını kaçırmasıyla elenmesini, "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

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