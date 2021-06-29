Son dakika spor haberi: Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps konuştu! "Sorumluluk benim"

Son dakika spor haberi: EURO 2020 son 16 turunda Fransa, İsviçre'ye elenerek turnuvaya veda etti. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.



Göreve devam edip etmeyeceği sorulan Deschamps, "Mesele bu değil. Bu kadroda birlik ve beraberlik var. Sorumlu benim. İşler kötüye giderken ben onlarlayım, onlar da benimle. Bunu yönetmek için zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Penaltıyı kaçıran Kylian Mbappe'ye de sahip çıkan Deschamps, "Sonuna kadar savaştık ama penaltılar her zaman acımasızdır. Kimse Kylian Mbappe'ye kızamaz" dedi.