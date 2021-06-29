İsveç Ukrayna maçı CANLI (EURO 2020 İsveç - Ukrayna canlı skor)

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İsveç ile Ukrayna kozlarını paylaşıyor. İskoçya'nın Glaskow şehrindeki Hampden Park'ta oynanan mücadelede İtalyan Daniele Orsato düdük çalıyor. Orsato'nun yardımcılıklarını Giallatani ve Preti yapıyor. VAR koltuğunda ise M. Irrati görev alıyor.







İLK 11'LER



İSVEÇ - Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Olsson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Kulusevski, Isak.



UKRAYNA - Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Shaparenko, Yaremchuk.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU!

EURO 2020'de İspanya, Slovakya ve Polonya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele veren İsveç 7 puanla lider olarak son 16 turuna kaldı. Ukrayna ise, Hollanda, Avusturya ve Kuzey Makedonya'nın olduğu grupta topladığı 3 puanla en iyi 3. ler kontenjanından İsveç'in rakibi oldu.