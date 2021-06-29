Haberler Euro 2020 İngiltere - Almanya | 11'LER BELLİ OLDU

İngiltere - Almanya | 11'LER BELLİ OLDU

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmasında İngiltere ile Almanya kozlarını paylaşacak. Wembley'de oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. İngiltere - Almanya maçının kazananı çeyrek finalde İsveç - Ukrayna eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Zorlu karşılaşma öncesi takımların 11'leri de belli oldu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 18:32 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 18:54
İngiltere - Almanya | 11'LER BELLİ OLDU

EURO 2020 son 16 turunda İngiltere ile Almanya kozlarını paylaşacak. Kazanan takımın çeyrek finalde İsveç-Ukrayna maçının galibiyle eşleşeceği maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Saka, Sterling, Kane.

Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Gosens, Kimmich, Goretzka, Kroos, Müller, Werner, Havertz.

İNGİLTERE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere-Almanya maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Wembley'de oynanacak olan mücadele Hollanda'lı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

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