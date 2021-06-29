Haberler Euro 2020 İngiltere 2-0 Almanya | MAÇ SONUCU

İngiltere 2-0 Almanya | MAÇ SONUCU

EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu maçlarının son gününde İngiltere ile Almanya kozlarını paylaştı. Wembley'de oynanan maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla İngiltere oldu. İngilizlere galibiyeti getiren goller 75. dakikada Raheem Sterling ve 86. dakikada Harry Kane'den geldi. Adını çeyrek finale yazdıran İngiltere'nin rakibi, İsveç - Ukrayna maçının ardından belli olacak.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 20:52 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 20:55
İngiltere 2-0 Almanya | MAÇ SONUCU

EURO 2020 son 16 turunda Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği karşılaşmada İngiltere ve Almanya, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiltere, zorlu mücadeleye Pickford, Walker, Maguire, Stones, Trippier, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Sterling ve Kane ilk 11'i ile başladı. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw ise şu 11'i sahaya sürdü: "Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Goretzka, Kross, Kimmich, Gosens, Havertz, Müller, Werner."

İlk yarısı karşılıklı ataklarla 0-0 biten karşılaşmada, 75'inci dakikada İngiltere öne geçmeyi başardı. Shaw'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sterling'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0. Gol sonrası baskılarını arttıran Almanya, net bir pozisyondan yararlanamazken; 86'da İngiltere durumu 2-0'a getirerek Almanya'nın umutlarını bitirdi. Shaw'ın pasında sol kanatta topla buluşan Grealish, bekletmeden yaptığı ortada ceza sahası içi altıpasın hemen önünde Kane'in kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-0. Karşılaşmanın geriye kalan bölümünde başka gol olmadı ve İngiltere çeyrek finale yükseldi.

İngiltere çeyrek finalde bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak olan İsveç - Ukrayna maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA