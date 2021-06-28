Son dakika spor haberi: Roberto Martinez'den Eden Hazard yorumu! "Onun için endişelendim" (EURO 2020 haberi)

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, ilk etapta Eden Hazard'ın Real Madrid'deki form durumundan ötürü endişelendiğini kabul söyledi.

Real Madrid'deki ikinci sezonunu geride bırakan Hazard, İspanyol devinde sakatlıklarla boğuştu ve zaman zaman formunu yakalıyormuş gibi gözükse de bir türlü Chelsea'deki seviyesine çıkamadı.

NELER SÖYLEDİ?



ESPN'e konuşan Martinez, Hazard hakkında açıklamalarda bulundu. Martinez, "Bir dönem onun hakkında gerçekten endişelendiğimi kabul etmeliyim. Çünkü o da kendisinden memnun değildi." ifadelerini kullandı.