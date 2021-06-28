Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Roberto Martinez'den Eden Hazard yorumu! "Onun için endişelendim" (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: Roberto Martinez'den Eden Hazard yorumu! "Onun için endişelendim" (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: Belçika Milli Takım Teknik Tirektörü Roberto Martinez, yıldız oyuncu Eden Hazard ile ilgili açıklamalarda bulundu. yeniden süre almaya başlaması hakkında yorumlarda bulundu. Martinez, "Bir dönem onun hakkında gerçekten endişelendiğimi kabul etmeliyim." ifadelerini kullandı. | EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:28 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:28
Son dakika spor haberi: Roberto Martinez'den Eden Hazard yorumu! "Onun için endişelendim" (EURO 2020 haberi)

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, ilk etapta Eden Hazard'ın Real Madrid'deki form durumundan ötürü endişelendiğini kabul söyledi.

Real Madrid'deki ikinci sezonunu geride bırakan Hazard, İspanyol devinde sakatlıklarla boğuştu ve zaman zaman formunu yakalıyormuş gibi gözükse de bir türlü Chelsea'deki seviyesine çıkamadı.

NELER SÖYLEDİ?

ESPN'e konuşan Martinez, Hazard hakkında açıklamalarda bulundu. Martinez, "Bir dönem onun hakkında gerçekten endişelendiğimi kabul etmeliyim. Çünkü o da kendisinden memnun değildi." ifadelerini kullandı.

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