Son dakika spor haberi: Portekizli yıldız Pepe Avrupa Şampiyonası tarihine geçti (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: EURO 2020 son 16 turunda Belçika, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Belçika karşısında ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Pepe, şampiyona tarihinde kaleciler hariç eleme turlarında oynayan en yaşlı futbolcu oldu.

Pepe kariyerine Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta başlamış ve 2001'de Maritimo'ya transferiyle Avrupa macerasına atılmıştı. 2002-03 sezonunda kiralık olarak Sporting forması giyen oyuncu 2004 yazında Porto'nun yolunu tuttu.

2007'de Real Madrid'e transfer olan Pepe, İspanyol deviyle 3 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı. Pepe bu süreçte FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları da yaşadı.

Pepe, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Portekiz Milli Takımı'nda EURO 2016 şampiyonluğunu da göğüsledi. İki yıllık Beşiktaş kariyerinin ardından yıllar sonra Porto'ya dönen emektar stoper takımının önemli isimleri arasında yer alıyor.