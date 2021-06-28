Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Belçika - Portekiz maçı sonrası Roy Keane'den Joao Felix'e sert eleştiri (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: Belçika - Portekiz maçı sonrası Roy Keane'den Joao Felix'e sert eleştiri (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: EURO 2020 son 16 turunda Belçika, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Eski Manchester Unitedlı Roy Keane, Portekiz’in Belçika’ya mağlup olmasının ardından Joao Felix ve Bruno Fernandes ile ilgili sert ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:01
Son dakika spor haberi: Belçika - Portekiz maçı sonrası Roy Keane'den Joao Felix'e sert eleştiri (EURO 2020 haberi)

Roy Keane, Portekiz'in Avrupa Şampiyonası'na veda etmesinin ardından faturayı Joao Felix ve Bruno Fernandes'e kesti. Keane, Atletico Madrid forması giyen genç oyuncuya "sahtekar" dedi.

Thorgan Hazard'ın kaydettiği jeneriklik golle birlikte Belçika adını çeyrek finallere yazdırırken Euro 2016'nın şampiyonu Portekiz ise turnuvadan erken elendi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olarak Euro 2020'de ilk kez sahaya çıkan Joao Felix, maçın son dakikalarında kaçırdığı golün ardından Roy Keane'in ağır eleştirilerinin hedefi oldu.


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