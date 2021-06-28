Son dakika spor haberi: Belçika - Portekiz maçı sonrası Roy Keane'den Joao Felix'e sert eleştiri (EURO 2020 haberi)

Roy Keane, Portekiz'in Avrupa Şampiyonası'na veda etmesinin ardından faturayı Joao Felix ve Bruno Fernandes'e kesti. Keane, Atletico Madrid forması giyen genç oyuncuya "sahtekar" dedi.

Thorgan Hazard'ın kaydettiği jeneriklik golle birlikte Belçika adını çeyrek finallere yazdırırken Euro 2016'nın şampiyonu Portekiz ise turnuvadan erken elendi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olarak Euro 2020'de ilk kez sahaya çıkan Joao Felix, maçın son dakikalarında kaçırdığı golün ardından Roy Keane'in ağır eleştirilerinin hedefi oldu.



