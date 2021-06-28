Erken veda

EURO 2020'de devler birer birer veda ediyor... Son Avrupa Şampiyonu Portekiz, Belçika'ya 1-0 yenilerek turnuvadan elendi. Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 'Ölüm Grubu'ndan en iyi üçüncüler arasına giren Portekiz, 42. dakikada Thorgan Hazard'ın golüne engel olamadı. Ardından kaleci Courtois'yı ve kale direklerini geçemeyince Hollanda'nın ardından evine erken dönmek zorunda kalan bir başka şampiyon oldu.

RAKİPLERİ İTALYA

Belçika, kendisini gibi gruptan 9 puanla lider çıkan ve son 16 turunda Avusturya engelini zor da olsa geçen İtalya ile çeyrek finalde karşılaşacak. 2 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de Münih Alianz Arena'da oynanacak mücadeleyi kazanan ekip, 6 Temmuz Salı günü Londra'daki (Wembley) yarı final için biletini cebine koyacak. Portekiz'de Cristiano Ronaldo, attığı 5 golün yanı sıra kırdığı rekorlarla EURO 2020'ye 'elveda' dedi.