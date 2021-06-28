Canlı skor | Fransa - İsviçre CANLI (Fransa İsviçre maçı canlı)

EURO 2020'de son 16 turu maçları nefes kesiyor. Turnuvanın favorilerinden biri olan Fransa, A Mili Takım'ımızın grubundan çıkan İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Kadrosunda Benzema, Mbappe, Pogba ve Griezmann gibi yıldızları barındıran Horozlar, sürprize izin vermek istemiyor. İsviçre ise zorlu rakibini eleyip turnuvaya damga vurmayı amaçlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





FRANSA-İSVİÇRE MAÇINDA İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic