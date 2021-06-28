Haberler Euro 2020 Canlı skor | Fransa - İsviçre CANLI (Fransa İsviçre maçı canlı)

Canlı skor | Fransa - İsviçre CANLI (Fransa İsviçre maçı canlı)

Fransa ile İsviçre EURO 2020 son 16 turunda bir üst tura yükselme mücadelesi veriyor. Kazanan takımın çeyrek finalde İspanya ile karşı karşıya geleceği mücadele Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da oynanıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 23:41
Canlı skor | Fransa - İsviçre CANLI (Fransa İsviçre maçı canlı)

EURO 2020'de son 16 turu maçları nefes kesiyor. Turnuvanın favorilerinden biri olan Fransa, A Mili Takım'ımızın grubundan çıkan İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Kadrosunda Benzema, Mbappe, Pogba ve Griezmann gibi yıldızları barındıran Horozlar, sürprize izin vermek istemiyor. İsviçre ise zorlu rakibini eleyip turnuvaya damga vurmayı amaçlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

FRANSA-İSVİÇRE MAÇINDA İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

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