Canlı skor | Fransa - İsviçre CANLI (Fransa İsviçre maçı canlı)

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale çıkmak için mücadele veren iki takım, Romanya'nın Bükreş Ulusal Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Müsabakada tur atlayan ekip, çeyrek finalde İspanya ile eşleşecek. Fransa-İsviçre maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale çıkmak için mücadele veren iki takım, Romanya'nın Bükreş Ulusal Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Müsabakada tur atlayan ekip, çeyrek finalde İspanya ile eşleşecek. Fransa-İsviçre maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







FRANSA-İSVİÇRE MAÇINDA İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Varane, Lenglet, Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

FRANSA-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

EURO 2020'de Fransa ile İsviçre'nin karşı karşıya geldiği son 16 turu maçı saat 22:00'de başladı. Kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.