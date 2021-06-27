Son dakika spor haberi: Gareth Bale Galler Milli Takımı'nı bırakacak mı? İşte o yanıt

EURO 2020'de Türkiye, İtalya ve İsviçre'nin de yer aldığı A Grubu'nda ikinci sırayı alarak son 16 turuna yükselen Galler Milli Takımı'nın Danimarka'ya elenmesinin ardından basın toplantısı olaylı geçti. Bir gazetecinin Gareth Bale'e milli takımı bırakıp bırakmayacağına ilişkin soru sorması üzerine yıldız futbolcu, basın toplantısını terk etmişti.

Konuyla ilgili Galler televizyonundan S4C'ye bir röportaj veren tecrübeli isim, "İnsanlar sürekli aptalca sorular soruyorlar. Galler için oynamayı çok seviyorum. Futbol kariyerimin sonuna kadar da ülkem için oynamaya devam edeceğim" dedi. 2022 Dünya Kupası elemeleri hakkında da konuşan Bale, "Kendimize güvenimizi yeniden sağlarsak, Dünya Kupası'na katılabiliriz" ifadelerini kullandı. EURO 2016'da yarı finale çıkma başarısı gösteren Galler, Dünya Kupası'na ise tarihinde yalnızca bir kez katılabildi. (1958 İsveç)

31 yaşındaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezonu Tottenham'da kiralık geçirmiş sezonun bitmesiyle de Real Madrid'e dönmüştü.

