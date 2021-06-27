Kupayı istiyorum

Portekiz, Avrupa Şampiyonu olurken Cristiano Ronaldo sakatlığı yüzünden maçın başında kenara gelmek zorunda kalmıştı. 35 yaşındaki futbolcu bir kez daha final görüp bu kez kupayı oynayarak kaldırmak istediğini söyledi. CR7 "Muhteşem bir takımız. Kupayı yeniden kazanacak gücümüz var" dedi. Takım arkadaşlarına güvendiğini söyledi. Hedefe kilitlendiklerini kaydetti.

SON KUPAM DEĞİL

Cristiano Ronaldo şunları söyledi: 35 yaşında olduğum için herkes son kupam olduğunu düşünüyor. Ancak ben hiç te öyle düşünmüyorum. Kendime çok iyi bakıyorum ve gelecek kupada da burada olacağımı biliyorum. Ama önceliğim bu şampiyonayı kazanmak. Tüm takım çok hırslı. Herkesin odak noktası bu kupa. Kupayı alarak Portekiz halkını mutlu etmek istiyoruz.