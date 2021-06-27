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İtalyan usulü

12 maçtır kalesini gole kapatan İtalya, Avusturya engelini uzatmalarda geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Rakip; Portekiz-Belçika galibi olacak.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50
İtalyan usulü

Türkiye'nin de yer aldığı gruptan gol yemeden çıkan İtalya, son 16 turunda Avusturya engelini zor da olsa geçmeyi başardı: 2-1. Gök Maviler, normal süresi golsüz biten karşılaşmayı uzatmalarda kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. 90 dakika iyi direnen ve bir golü de VAR'da ofsayta takılan Avusturya, ilk uzatma devresinde Chiza ve Pessina'nın vuruşlarına engel olamadı. Kaladjdzic'in golü yetmedi. 90 dakikada gol yemeyen, kendisine ait olan 1144 dakikadır gol yememe rekorunu kıran İtalya, 2 Temmuz Cuma günü Münih'te oynanacak çeyrek final mücadelesinde; Belçika- Portekiz galibiyle karşı karşıya gelecek.

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