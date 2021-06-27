Haberler Euro 2020 Belçika - Portekiz maçı CANLI

Belçika - Portekiz maçı CANLI

EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Son 16 turunda Belçika ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleyi kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Belçika - Portekiz karşılaşmasının canlı anlatımı haberimizde... | EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 21:54
Belçika - Portekiz maçı CANLI

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor... Belçika ile Portekiz karşı karşıya geliyor. İki takım da zorlu mücadeleyi kazanarak adını çeyrek finale çıkmak istiyor.

BELÇİKA - PORTEKİZ MAÇI 11'LERİ

Belçika: Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku.

Portekiz: Patricio, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Palhinha, Moutinho, Sanches, Silva, Jota, Ronaldo.

BELÇİKA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika - Portekiz maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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