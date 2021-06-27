Belçika - Portekiz maçı CANLI

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor... Belçika ile Portekiz karşı karşıya geliyor. İki takım da zorlu mücadeleyi kazanarak adını çeyrek finale çıkmak istiyor.
BELÇİKA - PORTEKİZ MAÇI 11'LERİ
Belçika: Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku.
Portekiz: Patricio, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Palhinha, Moutinho, Sanches, Silva, Jota, Ronaldo.
BELÇİKA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Belçika - Portekiz maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.