Haberler Euro 2020 Son dakika EURO 2020 haberi: Romelu Lukaku'dan Cristiano Ronaldo yorumu! "Onu kıskanıyorum o da beni kıskanıyordur"

Son dakika EURO 2020 haberi: Romelu Lukaku'dan Cristiano Ronaldo yorumu! "Onu kıskanıyorum o da beni kıskanıyordur"

EURO 2020'de heyecan son sürat devam ediyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler son 16 turuna çevrildi. Dev turnuvanın iki iddialı ekibi Belçika ve Portekiz, çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi Belçika'nın yıldız golcüsü Romelu Lukaku'dan flaş açıklamalar geldi. Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Lukaku, "Ronaldo'nun top sürme ve şut çekme becerisini kıskanıyorum. O da benim gücümü ve şut isabetimi kıskanıyordur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 10:22
Son dakika EURO 2020 haberi: Romelu Lukaku'dan Cristiano Ronaldo yorumu! "Onu kıskanıyorum o da beni kıskanıyordur"

EURO 2020'nin iddialı takımlarından Belçika'nın golcüsü Romelu Lukaku, Portekiz ile son 16 turunda oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Lukaku, İtalya Serie A'da karşılıklı oynadıkları Cristiano Ronaldo'ya karşı zor bir mücadeleye girişecekleri maç öncesinde ilginç sözler kullandı. Ronaldo'nun bu sezon kendisinden daha fazla gol attığını ancak kendilerinin şampiyon olduğunun altını çizen Lukaku, "Ben Cristiano Ronaldo'nun top sürme ve şut çekme becerisini kıskanıyorum. O da benim gücümü ve şut isabetimi kıskanıyordur diye düşünüyorum." diye konuştu.

Son yıllarda gol ortalamasını yükseltmesine rağmen 9 numara pozisyonu için kıyaslandığı Lewandowski ve Benzema'ya göre sadece "iyi bir forvet" olarak tanımlanmasını eleştiren Lukaku, "Lewandowski ve Benzema'dan bahesedilirken her zaman 'dünya çapında' tanımlaması yaptılar. Bana gelince ise 'iyi santrafor' tanımı yapıldı. Bu, benim daha çok çalışmam için ekstra motivasyon oldu. Şimdi sanırım en iyi forvetler listesinde ben de varım" sözlerini kullandı.

Belçika ile Portekiz'i karşı karşıya getirecek olan EURO 2020 son 16 turu karşılaşması 27 Haziran Pazar günü saat 22:00'de oynanacak.

SON DAKİKA